حكومة حماد تسلم صكوك التعويضات لمتضرري «دانيال» في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، صكوك التعويضات لمتضرري العاصفة «دانيال» في بلدية سوسة، دون أن توضح عدد الأسر أو قيمة التعويضات.

وأفاد بيان نشرته الحكومة على فيسبوك، بأن وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات أبوبكر الزوي، سلَّم الصكوك للأسر المتضررة من العاصفة «دانيال» في بلدية سوسة، والمسجلة لدى منظومة الحصر المكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة.

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جرت عملية تسليم الصكوك بحضور عميد بلدية سوسة عبدالحكيم عبدالرحمن، وأعضاء لجنة الحصر بالبلدية، وعضو لجنة التعويضات اللواء أكرم المسماري، بحسب بيان الحكومة التي قالت إن اللجنة عملية تواصل التوزيع خلال الأيام المقبلة، حتى ضمان حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم.

جانب من عملية تسليم الصكوك لمتضرري السيول في سوسة، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب )