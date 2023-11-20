باتيلي: اتفقت مع حفتر مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي إنه اتفق مع قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر على «مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الإثنين في بنغازي «ناقش الوضع السياسي والأمني في البلاد والخطوات الملموسة الضرورية للمضي قدمًا في تفعيل المسار الانتخابي»، بحسب تغريدة لباتيلي على موقع «إكس» (تويتر سابقًا).

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وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا».

وأمس الأحد، اجتمع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث أكد الاتفاق مع صالح «على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس».