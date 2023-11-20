حفتر يبحث مع باتيلي التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي والوفد المرافق له.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا» دون أن ينشر أي تفاصيل بشأن اللقاء.

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وحضر اللقاء مدير مكتب المشير خليفة حفتر، الفريق خيري التميمي، وآمر اللواء 155 التابع للقيادة العامة اللواء باسم البوعيشي، والمستشار السياسي للقيادة العامة بلقاسم خليفة حفتر.

ويأتي اجتماع حفتر وباتيلي بعد لقاء الأول مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن، وكذلك بعد يوم من لقاء الثاني مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي جرى أمس الأحد.

لقاء حفتر وباتيلي، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر وباتيلي، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر وباتيلي، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر وباتيلي، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)