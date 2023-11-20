حفتر يبحث مع السفير البريطاني المستجدات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر مع سفير المملكة المتحدة في ليبيا مارتن لونغدن «آخر المستجدات السياسية في ليبيا»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للقيادة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة، اليوم الإثنين، السفير البريطاني والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش «آخر المستجدات السياسية في ليبيا»، والتباحث حول «سبل التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة».

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وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية تعيين الدبلوماسي مارتن لونغدن سفيرًا جديدًا لها لدى ليبيا خلفًا للسفيرة السابقة كارولين هورندال، حيث تسلّم عمله في أكتوبر الماضي.

وفي 8 نوفمبر الجاري، التقي السفير البريطاني الجديد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث أكد مارتن لونغدن دعم بريطانيا خطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الملف الليبي في جميع جوانبه، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» وقتها.

وأعرب السفير البريطاني الجديد خلال اللقاء «عن دعم بلاده الجهود المحلية والدولية لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الملف الليبي في جميع جوانبه».

قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)