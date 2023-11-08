السفير البريطاني الجديد يؤكد دعمه خطة باتيلي بشأن ليبيا في جميع جوانبها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا، مارتن لونغدن، دعم بريطانيا خطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الملف الليبي في جميع جوانبه، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا».

واستقبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس عقب وصوله العاصمة، بعد أكثر من شهرين من تسميته سفيرًا جديدًا لبريطانيا لدى ليبيا خلفًا للسفيرة السابقة كارولين هورندال.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفير البريطاني الجديد أعرب خلال اللقاء «عن دعم بلاده الجهود المحلية والدولية لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الملف الليبي في جميع جوانبه».

مناقشات الدبيبة مع سفير بريطانيا

وأضافت أن اللقاء جرى خلاله مناقشة عودة السفارة البريطانية للعمل من طرابلس بشكل كامل بعد عودتها الجزئية، وزيادة تسهيل إجراءات التأشيرات للمواطنين وتفعيل التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وبحث مساهمة السفارة في تسهيل إجراءات الموفدين الجدد في خطة الحكومة من حيث القبول والتأشيرات لاختيار المملكة المتحدة وجهةً لدراستهم.

وجدد الدبيبة خلال اللقاء التأكيد على موقف ليبيا شعبًا وحكومة مما يحدث في غزة ودعمهم للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية في دعم ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم للبلاد.

لقاء الدبيبة مع سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023. (حكومتنا)