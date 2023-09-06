بريطانيا تعيِّن مارتن لونغدين سفيرا جديدا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين الدبلوماسي مارتن لونغدين سفيرا جديدا لها لدى ليبيا، خلفا للسفيرة الحالية كارولين هورندال.

وسيستلم لونغدين مهام منصبه الجديد في ليبيا خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تنتقل هورندال إلى منصب دبلوماسي آخر، وفق قرار الحكومة المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

سيرة ذاتية للسفير لونغدن

والسفير لونغدين من مواليد منطقة ستوكبورت، وهو أب لثلاثة أبناء، وخدم بين العامين 2021 و2022 رئيسا لفريق الانتشار السريع في العاصمة الأفغانية كابل، كما عمل القائم بالأعمال لدى بعثة بريطانيا إلى أفغانستان ومقرها الدوحة، وفق ما نشره موقع الحكومة البريطانية.

وخلال العام 2021، شغل لونغدين منصب القائم بالأعمال البريطاني في العاصمة اللبنانية بيروت، وخلال الفترة بين العامين 2016 و2020، عمل رئيسا لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، ولاحقا الممثل البريطاني الخاص في سورية.

وبين العامين 2015 – 2016، عمل لونغدين نائبا لرئيس البعثة البريطانية في كابل بأفغانستان، كما شغل بين العامين 2011 و2014، رئاسة إدارة جزر فوكلاند والمحيطات الجنوبية التابعة لمديرية أقاليم ما وراء البحار بوزارة الخارجية.