سفير بريطانيا الجديد: متحمس لبدء عملي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن عن حماسته للعمل في ليبيا، وذلك في أول تصريح له بعد تكليفه بالمهمة.

وقال لونغدن: «يسرني جدًا أن أمثل المملكة المتحدة كسفير جديد لجلالة الملك في ليبيا هذا الخريف.. سأنضم إلى فريق ممتاز من الزملاء البريطانيين والليبيين في السفارة، وأنا متحمس لبدء عملي والتعرف على الناس والأماكن في هذا البلد الرائع»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «إكس»، اليوم الأربعاء.

- بريطانيا تعيِّن مارتن لونغدن سفيرا جديدا لدى ليبيا

وأعلنت الحكومة البريطانية تعيين الدبلوماسي مارتن لونغدن سفيرًا جديدًا لها لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة الحالية كارولين هورندال.

وسيتسلم لونغدن مهام منصبه الجديد في ليبيا خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تنتقل هورندال إلى منصب دبلوماسي آخر، وفق قرار الحكومة المنشور اليوم.

وكتبت هورندال في الوداع: «حزينة جدًا لأني سأغادر ليبيا قريبًا، لكن يسعدني أن أسلم مهامي لزميلي الرائع الدكتور مارتن لونغدن، وأنا متأكدة أنه سيحب ليبيا بقدر ما أحبها».