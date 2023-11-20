باتيلي يعلن مخرجات لقائه مع رئيس النواب: اتفاق على «خطوات ملموسة» نحو إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مخرجات لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الأحد، مؤكدا الاتفاق مع صالح «على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس».

وفي حين أعادت تغريدة المبعوث الأممي التأكيد على تصريح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عقب اللقاء بشأن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل»، إلا أن باتيلي لم يوضح تفاصيل هذه «الخطوات الملموسة» التي جرى الاتفاق عليها، كما لم تشر التغريدة إلى الحديث عن «تشكيل حكومة موحَّدة تشرف على إجراء الانتخابات»، التي أعلنها بيان مجلس النواب عقب اللقاء أمس الأحد.

جاء اجتماع المبعوث الأممي مع عقيلة صالح بعد نحو أسبوع من تسريبات بشأن قرب الإعلان عن مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة الليبية، فسرها مراقبون بأنها قد تكون محاولة من باتيلي لإحداث اختراق يكسر حالة الجمود بعد التجديد له على رأس البعثة للعام الثاني دون أن يضيف أي تقدم في مسار تسوية الأزمة.

التقيت اليوم في مدينة القبة برئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح. وقد تبادلنا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسميا. كما ناقشنا سبل المضي قدمًا واتفقنا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية. pic.twitter.com/3Fxg8R91yL — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) November 19, 2023

لقاء عقيلة وباتيلي.. والمبادرة المرتقبة

والأسبوع الماضي أطلق رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عنواناً عريضاً وغامضاً لمبادرة مفترضة لبعثة الأمم المتحدة التي من المقرر أن يكشف عنها خلال الفترة القريبة المقبلة دون أن يحدد معالمها أو علاقتها بالمقترح السابق لباتيلي المتعلق بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي تشمل تمثيل جميع الأطياف بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقيادات القبلية، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب، أم أنها طرح آخر قد يأخذ مسمى «المسار التفاوضي الشامل» الذي ينادي به كثيرون، لكن أيضاً تغيب بشأنه التفاصيل؟

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ولا يستبعد محللون أن يكون لقاء باتيلي وعقيلة أمس الأحد هو محطة أخرى في جولة بدأت الأسبوع الماضي لرصد ردود الفعل على المبادرة المحتملة بتكثيف التواصل مع أبرز أطراف السلطة وفعاليات المجتمع المدني وخبراء، من ضمنهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.