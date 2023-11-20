تشكيل لجان فرعية للتحضير لمؤتمر وزراء عمل «س. ص» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

خلص الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر وزراء عمل دول تجمع الساحل والصحراء «س. ص» الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس الأسبوع القادم إلى تشكيل لجان فرعية تعمل على التجهيز والتحضير للاجتماع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بحسب وزارة العمل والتأهيل.

وعقدت اللجنة التحضيرية العليا المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (458) برئاسة وزير العمل والتأهيل علي العابد، اليوم الإثنين، اجتماعها التنسيقي الثاني بشأن التحضير لمؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء «س. ص» في طرابلس.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول آلية عمل اللجنة وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية لضمان استضافة الاجتماع الوزاري لوزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس في الفترة 27-28 نوفمبر الجاري.

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وأضافت الوزارة أن الاجتماع «تطرق إلى تحديد اللجان الرئيسية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع اللوجستية، وجرى الاتفاق على استمرار عمل اللجنة، والاتفاق على تشكيل لجان فرعية تعمل على التجهيز والتحضير للاجتماع».

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين امحمد زيدان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ووكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل، ومندوب عن إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، ومندوب عن الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء وبقية أعضاء اللجنة.

الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر وزراء عمل تجمع «س - ص»، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

العابد خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر وزراء عمل تجمع «س - ص»، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر وزراء عمل تجمع «س - ص»، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)