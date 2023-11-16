العابد يبحث مع سفراء أجانب توفيق أوضاع العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، علي العابد، توفيق أوضاع العمالة الوافدة خلال اجتماعه مع عدد من السفراء وممثلي الدول المصدرة للعمالة، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وجدد العابد رفض ليبيا التام توطين المهاجرين، مؤكدا أهمية تحمل الجميع مسؤوليته لمعالجة هذه الظاهرة، ومشيرا إلى إستراتيجية عمل الوزارة بشأن تنظيم العمالة الأجنبية بسوق العمل، وتوعية مواطني الدول في ليبيا بتسوية أوضاعهم عبر إجراءات منصة «وافد» لاستجلاب العمالة.

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ودعا العابد، بحسب البيان، السفراء إلى مشاركة وزراء العمل في الاجتماع الوزاري الأول لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي سيعقد في طرابلس خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع مندوبو رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفيرا الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لدى ليبيا، ونائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، وممثلون عن منظمة العمل الدولية.

جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل علي العابد مع عدد من السفراء وممثلي الدول المصدرة للعمالة، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة العمل)

جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل علي العابد مع عدد من السفراء وممثلي الدول المصدرة للعمالة، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة العمل)