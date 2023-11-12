«العمل» تبحث مع «الجوازات» آلية جلب العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثث اللجنة المكلفة بوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خلال اجتماعها مع مصلحة الجوازات، ملف الربط بين الوزارة والمصلحة من أجل توحيد الموافقات، وتفعيل العمل بمنصة «وافد» بالواجهات المقترحة للطرفين.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في ديوان الوزارة، آلية تصميم واجهة للاستعلام والتحقق من الموافقات الخاصة بالاستجلاب، وتوحيد قواعد البيانات، بما يخدم مصلحة الطرفين، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اجتماع بشأن تنظيم استجلاب العمالة الوافدة

حضر الاجتماع عن وزارة العمل والتأهيل من مكتب الوزير أسعد زغبية، ومدير إدارة تقنية المعلومات عبدالناصر الطرشاني، ومن الفريق الفني بالوزارة معاذ زرتي، ورئيس مكتب الاستخدام بمصلحة الجوازات محمد الطابوني، ومدير مكتب الإعلام والتواصل عبدالقادر أبوشناف، وعن مصلحة الجوازات رئيس مكتب المراقبة بالمصلحة.

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يشار إلى أن ملف تنظيم العمالة الوافدة كان محور لقاء بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزير العمل والخدمة المدنية علي العابد، في الخامس من نوفمبر .

من اجتماع لجنة تابعة لوزارة العمل والتأهيل مع مصلحة الجوازات، 12 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)

من اجتماع لجنة تابعة لوزارة العمل والتأهيل مع مصلحة الجوازات، 12 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)