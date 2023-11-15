تدريب أوروبي لضباط ليبيين على تقنيات جمع المعلومات في الجرائم العابرة للحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل ضباط ليبيين من مختلف وكالات إنفاذ القانون الوطنية، في 9 نوفمبر الجاري، تدريبًا على تقنيات جمع المعلومات من المصادر المفتوحة في الجرائم العابرة للحدود، حسبما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود (يوبام - ليبيا).

وقالت البعثة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» الخميس الماضي، إنها تساعد في تعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا، والتخفيف من تأثير الجريمة العابرة للحدود الوطنية في ليبيا.

- تدريب أوروبي لضباط «الداخلية» في مجال التقنيات

وفي مارس الماضي، نظمت «يوبام - ليبيا» دورتين تدريبيتين مماثلتين لضباط وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وحرس الحدود في مجال التقنيات، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 فبراير الماضي، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات التصميم والمنهجيات التكنولوجية.

جانب من تدريب ضباط ليبيين على تقنيات جمع المعلومات (بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود)

جانب من تدريب ضباط ليبيين على تقنيات جمع المعلومات (بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود)

جانب من تدريب ضباط ليبيين على تقنيات جمع المعلومات (بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود)

جانب من تدريب ضباط ليبيين على تقنيات جمع المعلومات (بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود)