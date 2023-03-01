تدريب أوروبي لضباط «الداخلية» في مجال التقنيات

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دورتين تدريبيتين لضباط وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وحرس الحدود في مجال التقنيات.

وأجريت الدورتان خلال الفترة من 12 إلى 23 فبراير الماضي، وأسهمتا في تعزيز قدرات المتدربين في مجالات التصميم والمنهجيات التكنولوجية، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

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وسيتمكن الضباط من تقديم تدريب داخلي للأفراد في مؤسساتهم، وبما يضمن استدامة المعرفة المعلوماتية داخل الأجهزة الأمنية.