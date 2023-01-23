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«يوبام» تبدأ دورة تدريبية حول الاستخبارات الجنائية لحرس الحدود الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 05:46 مساء
«يوبام» تبدأ دورة تدريبية حول الاستخبارات الجنائية لحرس الحدود الليبيين
الدورة التدريبية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين. (يوبام - ليبيا)
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بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود لدى ليبيا «يوبام - ليبيا»، اليوم الإثنين، دورة تدريبية أساسية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين، وذلك في إطار الدعم المقدم إلى سلطات الحدود الليبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأوضحت «يوبام - ليبيا» عبر حسابها على «تويتر» أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى «تحسين جمع وتحليل المعلومات وتوزيعها»، وذلك قبل «تسليم المعدات المتخصصة» للمتدربين، مشيرة إلى أن هذه العملية تجري بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية.

وقبل أيام نظمت «يوبام - ليبيا» تدريباً متخصصاً على الاستخبارات، لا سيما حول كيفية جمع وتحليل وتوزيع المعلومات الاستخباراتية. استهدف عناصر وكالات الأمن وإدارة الحدود من وزارتي الداخلية والدفاع الليبيتين.

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تدريبا 19 محاميا ليبيا
وفي ديسمبر 2022، ساهمت «يوبام - ليبيا» في ورشة عمل تدريبية استهدفت 19 محاميًا ليبيًا، من بينهم 16 مشاركة، حول المساعدة القانونية للضحايا والشهود والمتهمين المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

واستفادت الورشة من مساهمة خبيرين من ليبيا. حيث جرى تنظيم الحدث في إطار البرنامج الإقليمي الممول من الاتحاد الأوروبي «تفكيك الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين في شمال أفريقيا» وفق البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في ليبيا.

الدورة التدريبية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين. (يوبام - ليبيا)
الدورة التدريبية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين. (يوبام - ليبيا)
الدورة التدريبية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين. (يوبام - ليبيا)
الدورة التدريبية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين. (يوبام - ليبيا)
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