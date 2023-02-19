«يوبام» تسلم معدات طبية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني ​​والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام - ليبيا» ناتالينا تشيا، اليوم الأحد، معدات طبية لتقديم إسعافات أولية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي التابع لوزارة الدفاع.

وأوضحت البعثة الأوروبية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن هذه العملية تأتي «لتكملة تدريب المدربين الذي قدمته البعثة لتعزيز القدرة التشغيلية لحرس الحدود في السياقات الصعبة».

- بعثة «يوبام» تبحث التعاون في أمن الحدود الليبية

- «يوبام» تبدأ دورة تدريبية حول الاستخبارات الجنائية لحرس الحدود الليبيين

وأشارت بعثة «يوبام - ليبيا» إلى أن رئيسة البعثة ناتالينا تشيا عقدت لقاء مع قادة حرس الحدود الليبي، وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك في المستقبل في مجال أمن ومراقبة الحدود.

وبدأت بعثة «يوبام» في منتصف يناير الماضي دورة تدريبية أساسية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين، وذلك في إطار الدعم المقدم إلى سلطات الحدود الليبية التابعة لوزارة الدفاع.

لقاء رئيسة بعثة «يوبام» مع قادة حرس الحدود الليبي، الأحد 19 يناير 2023. (يوبام)

لقاء رئيسة بعثة «يوبام» مع قادة حرس الحدود الليبي، الأحد 19 يناير 2023. (يوبام)

لقاء رئيسة بعثة «يوبام» مع قادة حرس الحدود الليبي، الأحد 19 يناير 2023. (يوبام)

تسليم المعدات الطبية لحرس الحدود الليبي من قبل بعثة «يوبام»، الأحد 19 يناير 2023. (يوبام)