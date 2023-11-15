مجلس الدفاع وبسط الأمن يؤكد استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مجلس الدفاع وبسط الأمن «استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره لتأمين حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقد مجلس الدفاع والأمن في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، ممثلا في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وضم الاجتماع إلى جانب المجلس الرئاسي كلًا من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله استعراض الوضع الأمني والعسكري في كل المناطق والخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وجاء اجتماع مجلس الدفاع وبسط الأمن، بعد اجتماع المجلس الرئاسي مع الدبيبة، والحداد وآمري المناطق العسكرية طرابلس والوسطى والساحل الغربي، والذي خُصِّص لمناقشة سير العمل بمختلف المناطق العسكرية، واستعراض آليات التنسيق بين المناطق ومختلف القطاعات والوحدات العسكرية.