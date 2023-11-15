«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يجتمع مع الدبيبة والحداد

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الأربعاء اجتماعًا ضم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية طرابلس والوسطى والساحل الغربي.

وناقش الاجتماع التعليمات الصادرة عن القائد الأعلى للجيش الليبي بشأن سير العمل بمختلف المناطق العسكرية، كما جرى استعراض آليات التنسيق بين المناطق ومختلف القطاعات والوحدات العسكرية.

اجتماع الرئاسي مع الحداد

ويوم الإثنين، اجتمع المجلس الرئاسي برئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية طرابلس والوسطى والساحل الغربي.

واستعرض الاجتماع سير العمل بمختلف الوحدات التابعة للمناطق العسكرية وبحث آلية تنظيمها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.