قعيم يبحث توزيع التموين على منتسبي الأجهزة الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم آليات توزيع الإمداد والتموين على مختلف مديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية بالمناطق التابعة لوزارته.

وخلال لقاء مع مدير أمن أجدابيا اللواء أحمد المسماري ومدير أمن طبرق اللواء سامي إدريس، بحضور مديري إدارات: الإمداد والمنافذ والهجرة، ومدير مصنع ملابس الشُرطة بحث اقعيم «آلية وصول الإمداد والتموين في الخطوة الثانية إلى الجهات التابعة لها كلٌ حسب نطاق اختصاصها»، وفق بيان لمديرية أمن طبرق أمس الأحد.

توجيهات اقعيم بشأن الإمداد والتموين للأجهزة الأمنية

وأكد وكيل الداخلية ضرورة ضمان حصول منتسبي وزارة الداخلية (التابعة للحكومة المكلفة من النواب) على الإمداد والتموين الكافي، كونهم يسهرون على أمن الوطن والمواطن على مدار الــ24 ساعة في مختلف الرقع الجغرافية من البلاد.

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وفي أكتوبر الماضي اتفق اقعيم مع مسؤولين أمنيين تابعين لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على دعم غرفة الطوارئ في مدينة بنغازي بعشر دوريات من جهاز دعم المديريات، وذلك خلال اجتماع مع عدد من مديري أمن مديريات بالمنطقة الشرقية.

من اجتماع أمني برئاسة قعيم، 12 نوفمبر 2023. (مديرية أمن طبرق)