غلق مطاعم غير مرخصة لعمالة وافدة في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت مديرية أمن الجفارة مطاعم غير مرخصة يديرها عمال وافدون يحملون جنسيات أفريقية.

جاء ذلك في حملة أمنية مكبرة لمتابعة العمالة الوافدة داخل المنطقة بمشاركة جهاز الأمن العام، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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واستهدفت الحملة في أول أيامها السوق الاستثمارية، حيث جرى إغلاق المطاعم المخالفة وضبط عمال وافدين لعدم التزامهم بالمعايير الصحية ومخالفتهم القوانين، واتخذت الإجراءات ضدهم.

وأشارت المديرية إلى استمرار الحملة في استهداف المحال غير المرخصة والعمال غير المقننة للحفاظ على السلامة الصحية.