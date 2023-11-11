إعادة 168 تشاديًا إلى بلادهم لتسللهم بطريقة غير قانونية

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت المنظمة الدولية للهجرة 168 مواطنا تشاديا كانوا عالقين في ليبيا، وذلك بعد أن تسللو إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

وبفضل برنامج المنظمة للمساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج، تمكن هؤلاء الأفراد من العودة إلى وطنهم، وفق جريدة «الوحدة» التشادية، اليوم السبت.

تدريب العائدين على الاندماج الاقتصادي في بلدهم

ولا تقتصر هذه المبادرة على عودة بسيطة، بل سيستفيد العائدون أيضا من تدريب لمدة يومين يركز على إدارة الأعمال والمشاريع. ويهدف التدريب إلى تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في بلدهم الأصلي.

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إخلاء مواقع يسكنها تشاديون في أم الأرانب

وتشترك ليبيا وتشاد في حدود يتجاوز طولها ألف كيلومتر، وإلى جانب مهاجرين غير شرعيين يتواجد متمردون تشاديون على جانبيها.

ونفذت قوات «القيادة العامة» في أغسطس الماضي عمليات أمنية لإخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية بمنطقة أم الأرانب (بالجنوب الليبي) كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وهذ الوحدات السكنية غير المكتملة احتلها المتمردون التشاديون بالقوة قبل أربع سنوات، ومخصّصة أصلا لإيواء عائلات ليبية.