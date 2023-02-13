تقرير أوروبي: السفن القديمة في طبرق أحدث وسائل الهروب إلى إيطاليا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال تقرير لـ«المجلس الدنماركي للاجئين» إن المعابر البحرية في طبرق من أكثر الطرق التي يتبعها المهاجرون للوصول إلى إيطاليا، خاصة منذ آوخر أكتوبر الماضي، فيما يستخدم المهاجرون سفنًا قديمة.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه في إطار محاولة المهاجرين السريين الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى من إيطاليا، تستخدم مافيا تهريب البشر غالبا سفن صيد كبيرة للغاية لكنها قديمة، موضحًا أن تلك السفن أعيد توجيهها للعبور إلى أوروبا، خاصة في الربع الأخير من العام الماضي.

رحلات المهاجرين أقل تكلفة في غرب ليبيا

ومع أن الرحلة من شرق ليبيا إلى إيطاليا هي أبعد بكثير مما هي من غرب ليبيا وتستهلك وقتًا أطول في البحر، يفضل معظم المهاجرين محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا من خلال منطقة تقل فيها أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، حسب التقرير.

وتعود أسباب تفضيل هذا المعبر الخطر حسب معلومات قدمها مهاجرون، لأنه يوفر لهم عدة مزايا خاصة بالنسبة للمصريين والبنغلاديشيين، إذ أن المغادرة بحرًا تعني تجنب الرحلة البرية الخطيرة إلى غرب ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرحلة عادة ما يجر القيام بها في قوارب أكبر لتكون أكثر ملائمة للبقاء عدة أيام في البحر. ومع ذلك، يبدو أن تكلفة الرحلات من شرق ليبيا أعلى بنسبة 100 % تقريبًا من تكلفة الرحلات القادمة من غربي البلاد.

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الهاربون من النيجر ومصر والسودان.. الأعلى

وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين في مناطق البلاد، تشير أحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة المتاحة للجمهور إلى وجود نحو 679 ألف و974 مهاجرًا في ليبيا، 55% ينطلقون من غرب البلاد و33% من الشرق و12% من الجنوب.

وهذا العدد يمثل استمرار الزيادة الملحوظة طوال العام 2022، مقارنة بـ 667 ألف و400 مهاجر اعتبارًا من 30 يونيو الماضي.

وتحدد المنظمة الدولية للهجرة جنسيات المهاجرين الرئيسية كالآتي: من النيجر 24%، ومصريون 21%، سودانيون 19% ، تشاديون 13% ونيجيريون 5%

كما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه اعتبارًا من أوائل يناير الماضي جرى تسجيل حوالي 44724 طالب لجوء في ليبيا، وبشكل رئيسي من السودان (19827)، سورية (14462) وإريتريا (5773). وهو ما يمثل زيادة طفيفة من الربع السابق (43000 اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي لنهاية العام 2022).

ويعاني العديد من المهاجرين، لاسيما أولئك الموجودون في مراكز الاحتجاز الليبية، من عدم القدرة على اتخاذ قرار طوعي حقًا بالعودة وفقًا لقانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية، حسب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان استنادًا إلى تجارب المهاجرين الذين شاركوا في المساعدة على العودة وبرامج إعادة الإدماج الطوعية.

انتهاكات حقوقية بحق المهاجرين

وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان والأشكال المستمرة للعنف على المهاجرين في ليبيا، وكذلك الحرمان من مسارات الحماية مثل اللجوء.

وتابع التقرير: «في الصحراء الكبرى التي تحولت إلى مقبرة لعشرات الحالمين بالوصول إلى أوروبا، تسجل المنظمة الدولية للهجرة وقوع 149 حالة وفاة في الصحراء الكبرى في العام 2022».

ووفق المجلس الدنماركي للاجئين، فغالبًا ما يعبر اللاجئون والمهاجرون الصحراء في تشاد للوصول إلى ليبيا وغيرها من دول شمال إفريقيا، وفق التقرير الذي أشار إلى أن آخر تلك المأساة مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الصحراء الليبية قرب الكفرة في يونيو الماضي.