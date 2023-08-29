«الدولية للهجرة» تناقش مع السفير الغاني لدى ليبيا العودة الطوعية للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

التقى فريق من المنظمة الدولية للهجرة مع السفير الغاني القادم لدى ليبيا لمناقشة العودة الطوعية لمهاجري بلاده من ليبيا.

وقالت صفحة المنظمة لدى ليبيا على موقع فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تناول «التعاون الكبير في مجال مساعدة العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين من غانا»، مؤكدة أن المنظمة ستواصل تقديم خدمات الدعم القنصلي وإجراء أنشطة التوعية للمهاجرين.

عودة ما يزيد على 11 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلادهم

ودعمت المنظمة العودة الطوعية لأكثر من 11 ألف مهاجر غير نظامي من ليبيا إلى 21 دولة خلال العام 2022.

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وقالت خلال تقرير صدر عنها في يوليو الماضي إن المهاجرين في ليبيا يواجهون تحديات ومخاطر مثل «العنف والاستغلال والاحتجاز التعسفي والظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر وسوء المعاملة على يد المهربين وتجار البشر».

لقاء السفير الغاني لدى ليبيا مع فريق من منظمة الهجرة الدولية. (حساب المنظمة لدى ليبيا في فيسبوك)