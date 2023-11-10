حكومة حماد: إمداد مستشفى المرج بـ6 شاحنات مواد ومعدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، عن إمداد مستشفى المرج التعليمي المرج بـ6 شاحنات مواد ومعدات طبية.

وقالت الحكومة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها قدمت دعمًا لوجستيا لمستشفى المرج، يشمل 6 شاحنات، منها 3 شاحنات بطول 40 قدمًا، و3 شاحنات بطول 20 قدمًا، محملة بمعدات وأجهزة طبية حديثة، ومستلزمات ومواد طبية وأدوية.

- حكومة حماد تسلم مركزين صحيين في أجدابيا 6 شاحنات طبية

وأضافت أن تلك الإمدادات تأتي لتغطية احتياجات القطاع الصحي في مدينة المرج وضواحيها، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جانب من الإمدادات الطبية المقدمة، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من الإمدادات الطبية المقدمة، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من الإمدادات الطبية المقدمة، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)