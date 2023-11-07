حكومة حماد تسلم مركزين صحيين في أجدابيا 6 شاحنات طبية

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد 6 شاحنات طبية لمركزي سلطان وشهوان الصحيين، غرب مدينة أجدابيا.

وقالت الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها قدمت دعمًا لوجستيًا لمركزي سلطان وشهوان الصحيين، 6 شاحنات، بطول 40 قدمًا، محملةً بأجهزة حديثة، ومستلزمات طبية.

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وأضافت أن الدعم المقدم يستهدف تغطية احتياجات القطاع الصحي في هذه المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

جانب من الإمدادات الطبية المقدمة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من الإمدادات الطبية المقدمة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من الإمدادات الطبية المقدمة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)