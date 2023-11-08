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منظمة الصحة تؤكد دعمها مشروعات القطاع الطبي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 03:21 مساء
منظمة الصحة تؤكد دعمها مشروعات القطاع الطبي في ليبيا
اجتماع مسؤولين في منظمة الصحة الدولية ووزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 8 نوفمبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أكد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا أحمد زويتن دعم المنظمة مشاريع وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، ومواصلة تطوير مجالات الشراكة وإثرائها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء وكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، إذ ناقشا خطط عمل محددة ومتكاملة لتنفيذ الخطة الاستراتيچية للطوارئ الصحية للعام 2024 - 2025، في إطار العمل على الارتقاء وتحسين المنظومة الصحية، حسب بيان «الصحة» على صفحتها في موقع «فيسبوك».

خطط لتدريب العاملين الصحيين
كما تناول الاجتماع خطط العمل المشتركة لتدريب العاملين الصحيين وتعزيز خدمات العناية الفائقة، وخدمات الصحة النفسية.

بدوره، أعرب كوكو عن حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ المشاريع الصحية والتركيز على الاحتياجات وفق الأهمية.

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