الدبيبة يؤكد للسايح استعداد الحكومة تقديم مساعدة المفوضية لتنفيذ الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال، واستعدادها لتقديم المساعدة المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك، وفق منصة «حكومتنا».

والتقى الدبيبة اليوم الإثنين رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدعم وتنفيذ العملية الانتخابية وليد اللافي.

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وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة بحث مع السايح ملف تنفيذ الانتخابات الوطنية، وتطرق الطرفان إلى جهود التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

موقف الدبيبة من الانتخابات

وجدد الدبيبة خلال اللقاء التأكيد على موقفه بشأن العملية الانتخابية والمتمثل في ضرورة تنظيم هذا الاستحقاق «وفق قوانين عادلة ونزيهة».

ويأتي لقاء الدبيبة مع السايح بعد شهر مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تسلمها قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة بعد إحالتهما من مجلس النواب الذي أصدرهما يوم 4 أكتوبر الماضي.