الدبيبة: ندعم إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته «تدعم إقامة الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء» أي طرف.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس اليوم الخميس.

نثق في خيارات الشعب

وأضاف الدبيبة: «أن موقف الحكومة ثابت ولم ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية».

وتابع: «ثقتنا كبيرة في خيارات الشعب الليبي إذا مكنه الجاثمون على صدره أن يعبر عن رغبته بشكل مباشر».