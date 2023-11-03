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سفارة غانا تعلن إعادة 169 مهاجرا من ليبيا إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 10:54 مساء
سفارة غانا تعلن إعادة 169 مهاجرا من ليبيا إلى بلادهم
مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
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أعلنت سفارة غانا لدى ليبيا، اليوم الجمعة، إعادة 169 من رعاياها في ليبيا إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في إطار برنامج العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى وطنهم.

وأوضحت السفارة الغانية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الـ169 غانيا عادوا إلى بلادهم في 26 أكتوبر الماضي عبر مطار معيتيقة في طرابلس إلى أكرا، ضمن الدفعة الرابعة في إطار برنامج العودة التطوعية، وذلك «من أجل تحقيق هدفها المتمثل في مساعدة المواطنين الغانيين المستضعفين وأولئك الذين يعانون من ضائقة شديدة ويرغبون في العودة إلى غانا».

عودة 629 مهاجرا من ليبيا إلى غانا خلال 2023
وأشارت السفارة إلى أن الدفعة الثالثة من المهاجرين الذين عادوا إلى غانا ضمت 134 مواطنا أعيدوا من مدينة مصراتة طوعا إلى غانا في 10 أكتوبر في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، مؤكدة أن إجمالي عدد المواطنين الغانيين الذين استفادوا من برنامج العودة الطوعية للمهاجرين خلال العام 2023 بلغ نحو 629 مواطنا.

- «الدولية للهجرة» تناقش مع السفير الغاني لدى ليبيا العودة الطوعية للمهاجرين

وأوضحت السفارة أن أولوية العودة كالعادة أعطيت للأشخاص في مراكز الإيواء والمرضى، والأسر التي لديها أطفال، والأشخاص الذين تقطعت بهم السبل والمعوزين الذين يحتاجون إلى المساعدة للعودة إلى غانا.

تنظيم رحلة العودة الخامسة إلى غانا
ونوهت السفارة الغانية إلى أنها بدأت مناقشات مع منظمة الهجرة الدولية بشأن تنظيم الرحلة الخامسة ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين قبل نهاية العام الجاري وذلك «في ضوء الرغبة المتزايدة التي أعرب عنها العديد من المواطنين الغانيين المقيمين في ليبيا للعودة إلى ديارهم»، لافتة إلى أنها ستخطر الراغبين في العودة بعد انتهاء الترتيبات اللازمة.

وأعربت السفارة الغانية عن تقديرها للمنظمة الدولية للهجرة لدعمها المستمر لإنشاء مسارات آمنة للمواطنين الغانيين وغيرهم من المهاجرين للعودة إلى بلدانهم الأصلية. كما قدرت الدور التنسيقي الذي يقوم به قادة مختلف المجتمعات الغانية تجاه تنظيم رحلات العودة الطوعية للمهاجرين.

مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
مهاجرون من غانا في طرابلس قبيل عودتهم إلى أكرا، 29 أكتوبر 2023. (سفارة غانا في ليبيا)
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