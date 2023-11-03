وصول ألفي أسطوانة غاز طهي إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت اليوم الجمعة قافلة تضم أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي لنقاط بيع الغاز ببلدية سرت، بإجمالي ألفي أسطوانة.

وقال مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالبلدية حسن عون الله إن الشاحنات المعبأة بأسطوانات غاز الطهي تقدر بقرابة ألفي أسطوانة غاز طهي، بهدف حل أزمة نقص الغاز التي شهدتها المدينة مؤخرا.

مصنع لتعبئة اسطوانات غاز الطهي في سرت

وأوضح عون الله أنه من خلال الجهود التي تبذلها بلدية سرت حاليا وبعد موافقة إدارة الشركة، سيجرى فتح مصنع لتعبئة إسطوانات غاز الطهي بسرت أسوة بالمناطق الأخرى.

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وفي مايو الماضي، وافقت شركة البريقة لتسويق النفط على إنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في سرت، ومضاعفة كمية غاز الطهي المخصصة للبلدية إلى ألفي أسطوانة يوميًا بدلاً من ألف في السابق.