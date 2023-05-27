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شركة الواحة: افتتاح منصة لتعبئة اسطوانات الغاز في جالو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 11:27 مساء
شركة الواحة: افتتاح منصة لتعبئة اسطوانات الغاز في جالو
لافتة في نقطة تعبئة اسطوانات الغاز في جالو بعد افتتاحها (شركة الواحة للنفط)
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أعلنت شركة الواحة للنفط استكمال وتشغيل منصة منظومة تعبئة أسطوانات غاز الطهي للمواطنين في مدينة جالو.

وأضافت الشركة في بيان أن المنصة تأتي في إطار التعاون بين الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مدن الواحات، مشيرة إلى أن العاملين بحقل جالو 59 ساهموا في تشغيل هذه المنظومة مع شركة البريقة لتسويق النفط.

عمداء بلديات الواحات يشاركون في افتتاح المنظومة
وجرى افتتاح المنظومة الخميس الماضي بحضور عضو لجنة إدارة شركة الواحة أحمد محمد المجبري ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة .

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كما حضر أعضاء لجنة الإدارة من شركة البريقة وفريق العمل من شركة الواحة وشركة البريقة المنفذ للمشروع، وعدد كبير من الجهات الأمنية والخدمية وعمداء بلديات مناطق الواحات. 

وأشار البيان إلى الشروع المباشر في عمليات التعبئة الفورية لإسطوانات غاز الطهي المنزلي وبشكل سريع ومباشر لإيفاء حاجة المواطن بهذه المناطق.

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