«البريقة لتسويق النفط» ترفع حصة غاز الطهي لسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت إن مجلس الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز وافق على زيادة حصة مدينة سرت من غاز الطهي إلى أربع شاحنات بواقع 200 أسطوانة غاز طهي يوميًا.

كتاب من عميد بلدية سرت

وأوضح أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تلقوا كتاب عميد بلدية سرت بضرورة رفع حصة سرت من سيارتين إلى أربع سيارات نقل بواقع ألفي أسطوانة غاز، بجهود عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية.

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وعبّر المعداني عن الشكر لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة على استحداث مصانع تعبئة الغاز قريبًا في سرت، والذي سيكون واقعًا حقيقيًا في المدينة قريبًا، ويخفف من معاناة الأسر في سرت في الحصول على غاز الطهي.