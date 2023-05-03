شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب العقود المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على أزمة غاز الطهي بدرنة، والتي أثارت استياء بين المواطنين، وذلك بالتزامن مع امتداد الأزمة نفسها في مدينة طبرق والمناطق المجاورة منذ فترة.

كما تطرق البرنامج إلى الوقفة الاحتجاجية لأصحاب العقود المتعثرة، وذلك بعد تأكيد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد حرص الوزارة على دفع رواتب الموظفين في الشركات المتعثرة ومعالجة أوضاعهم. وقال العابد بمناسبة عيد العمال إن الوزارة عملت على تسوية أوضاع أصحاب العقود في القطاع الخاص عبر حملة تفتيش استهدفت 700 موقع.

ورصد البرنامج أزمة في غابات منطقة لاثرون بالجبل الأخضر شرق ليبيا والتي «تتوسع بشكل خطير»، بعد مناشدة أطلقتها مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته.

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