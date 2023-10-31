الدبيبة يوجه بصرف المنح المعتمدة للنازحين من درنة والبلديات المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

وجَّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بالبدء في صرف المنح المعتمدة للنازحين من مدينة درنة والبلديات المتضررة من الفيضانات، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وعقد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لمتابعة الإجراءات الوزارية لدعم النازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة، ودعم الأسر المتضررة داخل تلك البلديات.

دعم المتضررين في درنة والمناطق المنكوبة

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الكيلاني قدمت خلال الاجتماع شرحًا تفصيليًا حول دور الوزارة في المناطق المتضررة، الذي انطلق بتقديم الدعم المباشر عبر صندوق التضامن الاجتماعي ومكاتب الشؤون الاجتماعية بالمناطق.

- المنفي يبحث مع أعضاء مجلس الدولة عن درنة ملفي النازحين والخدمات العاجلة

- 5 أسابيع على كارثة «دانيال» ولا علاج لأزمة النازحين

- الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات

- تكليف وزارتي «الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية» بحصر المتضررين بالبلديات المنكوبة وتوفير احتياجاتهم العاجلة

وأكدت الكيلاني استمرار مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية في عملها بحصر العائلات النازحة في كل البلديات، واحتياجات الأسر المتضررة منازلها جراء الفيضانات، لتتمكن من إنشاء قاعدة بيانات يمكن العمل بها.

توجيهات الدبيبة بشأن المتضررين من الفيضانات

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة «أصدر تعليماته للوزارة بالتنسيق مع فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي، للبدء بصرف المنح المعتمدة سواء أكانت للنازحين كبدل الإيجار وبدل المعيشة أم لدعم الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة، وضرورة معالجة أوضاعهم بشكل منتظم ومستمر. كما وجه بضرورة دعم صندوق التضامن الاجتماعي الأسر المتضررة والنازحة من خلال المهام المناطة به».

وكلف مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في 12 سبتمبر الماضي كلًا من وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر المتضررين في البلديات المنكوبة شرق ليبيا وصرف الاحتياجات الضرورية والعاجلة لهم إضافة إلى صرف بدل إيجار شهري لهم، وفق قراره رقم (561) لسنة 2023.