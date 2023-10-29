المنفي يبحث مع أعضاء مجلس الدولة عن درنة ملفي النازحين والخدمات العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن درنة الملفات الخدمية العاجلة الخاصة بالمدينة، ومعالجة أوضاع النازحين داخل المدينة وخارجها جراء العاصفة «دانيال» وتسهيل جميع إجراءاتهم.

وحضر لقاء المنفي الذي عُقِد بمكتب رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن درنة، صفوان المسوري ومنصور الحصادي وحسن أستيته، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وينتظر أهالي مدينة درنة عملية إعادة الإعمار للمناطق التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة في 10 سبتمبر الماضي والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في أكبر كارثة طبيعية تشهدها ليبيا.