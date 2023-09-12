تكليف وزارتي «الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية» بحصر المتضررين بالبلديات المنكوبة وتوفير احتياجاتهم العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط

كلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، كلًا من وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر المتضررين في البلديات المنكوبة شرق ليبيا وصرف الاحتياجات الضرورية والعاجلة لهم.

ونص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (561) لسنة 2023، الذي نشرته منصة «حكومتنا» على أن تتولى وزارة الحكم المحلي «من خلال المجالس البلدية حصر الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة وصرف بدل إيجار شهري لهم».

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ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية «من خلال مكاتبها بالبلديات المنكوبة وصندوق التضامن الاجتماعي توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة».

يأتي ذلك، بعدما خصَّص مجلس الوزراء ملياري دينار لصالح صندوق إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد، وتخصيص 500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي بهدف تغطية الأضرار في البلديات المنكوبة.