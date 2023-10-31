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عودة العمل في جميع أقسام مستشفى غريان المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 01:12 مساء
عودة العمل في جميع أقسام مستشفى غريان المركزي
أحد أقسام مستشفى غريان المركزي التعليمي. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)
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أعلن مستشفى غريان المركزي التعليمي، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في جميع أقسامه بعد توقف إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

ودعا المستشفى العناصر الطبية والطبية المساعدة إلى العودة لممارسة أعمالهم وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك».

وتقدمت إدارة المستشفى بالاعتذار للحالات التي كان من المقرر أن تجري عمليات جراحية على مستوى استبدال المفاصل، على أن يبَلَّغوا بالموعد الجديد لإجراء العمليات في وقت لاحق.

أحداث غريان
وصباح أول من أمس الأحد، اندلعت اشتباكات بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة» وكلاهما يتبعان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في صراع على النفوذ بالمدينة، حسب ما كشفته مصادر محلية لـ«بوابة الوسط».

وأضافت المصادر أن «القوة الأمنية المشتركة» تمكنت من السيطرة على المراكز الحكومية في غريان، بينها مبنى البلدية، ومقر جهاز الدعم والاستقرار، ولواء غريان، فيما انسحبت القوة الأخرى خارج المدينة، بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.

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صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان

في حين اعتبر عدد من القادة الميدانيين في غريان أن «ما يحدث في المدينة شأن داخلي»، معلنين أنهم لن يسمحوا «بتدخل أي أطراف خارجية فيه»، وذلك بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة صباح اليوم الأحد.

وأظهر مقطع مصور متداول على موقع «فيسبوك» انتشار «اللواء 111» بقيادة عبدالسلام الزوبي في شوارع مدينة غريان منذ مساء أمس، وهو التحرك الذي جاء بعد تداول قرار منسوب للدبيبة يقضي بتشكيل غرفة أمنية وعسكرية مشتركة «للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي»، تضم عناصر 22 تشكيلا مسلحا من بينهم «اللواء 111، واللواء 444، والكتيبة 166 للحماية والحراسة».

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