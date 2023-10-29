«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مقطع مصور متداول على موقع «فيسبوك» بانتشار «اللواء 111» بقيادة عبدالسلام الزوبي في شوارع مدينة غريان، بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة صباح اليوم الأحد بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، وكلاهما يتبعان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

جاء هذا الانتشار بعد تداول قرار منسوب لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يقضي بتشكيل غرفة أمنية وعسكرية مشتركة «للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي»، تضم عناصر 22 تشكيلاً مسلحًا من بينهم «اللواء 111، واللواء 444، والكتيبة 166 للحماية والحراسة».

- صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان

- اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)

أسباب الاشتباكات في غريان

ونقلت «بوابة الوسط» عن مصادر محلية موثوقة، في وقت سابق اليوم، قولها إن أسباب الاشتباكات في غريان ترجع إلى صراع نفوذ في المدينة بين جهاز «دعم الاستقرار» بإمرة عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» و«القوة الأمنية المشتركة» بإمرة عبدالخالق الدائخ، بعد أن شعر الأخير بتزايد قوة الأول وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة تتبع عادل دعاب.

لاحقًا، قالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن مجموعة عادل دعاب والقوات المتحالفة معه خرجت من مدينة غريان باتجاه منطقة العربان.