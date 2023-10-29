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صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 04:40 مساء
صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان
سيارة مسلحة في أحد الشوارع الرئيسية وسط غريان، الأحد 29 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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عاد الهدوء إلى مدينة غريان بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة، صباح اليوم الأحد، بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، وكلاهما يتبعان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

أسباب اشتباكات غريان
وأفادت مصادر محلية موثوقة فضَّلت التحفظ عن ذكر أسمائها لأسباب أمنية «بوابة الوسط»، بأن أسباب ما جرى ترجع إلى صراع نفوذ في المدينة بين جهاز «دعم الاستقرار» التابع لـ«الوحدة الوطنية الموقتة» بإمرة عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» و«القوة الأمنية المشتركة» بإمرة عبدالخالق الدائخ، بعد أن شعر الأخير بتزايد قوة الأول وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة تتبع المدعو عادل دعاب الذي دخلت قوته مدينة غريان، وسيطرت عليها لتفتح الطريق أمام القوات التابعة للقيادة العامة، في بداية ما عُرف بحرب العاصمة العام 2019، قبل إخراجه منها من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني آنذاك، وفراره شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن «القوة الأمنية المشتركة» تمكنت من السيطرة على المراكز الحكومية في غريان، بينها مبنى البلدية، ومقر جهاز الدعم والاستقرار، ولواء غريان، فيما انسحبت القوة الأخرى خارج المدينة، بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.

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وكشفت المصادر وجود اتصالات مكثفة بين الشخصيات الفاعلة في المدينة من أجل استعادة المقار الحكومية، واحتواء الوضع، تخوفًا من أي تصعيد مسلح، خصوصًا مع ورود معلومات بخروج أرتال مسلحة من العاصمة في طريقها إلى غريان، وفق المصادر نفسها.

إبعاد غريان عن الصراعات المسلحة
ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة غريان وحيد برشان «أهالي وقيادات غريان» إلى التهدئة، و«المحافظة على سلامة ووحدة الوطن، واستقرار وسلامة المدينة وأهلها».

كما دعا برشان في اتصال بـ«بوابة الوسط» إلى إبعاد غريان عن الصراعات المسلحة، والحفاظ عليها مدينة آمنة مستقرة، عبر التحلي بالعقل والحكمة، وقفل المجال أمام أي طرف سياسي، أو جهوي قد يحاول استغلال ما جرى لخدمة أجندته، وفق تعبيره.

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