وزارة الصحة في حكومة الدبيبة: ندعو المستشفيات إلى الاستجابة للوضع في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تكليف جهاز طب الطوارئ والدعم باتخاذ جميع إجراءات التأهب والاستعداد، والتوجه إلى غريان، لمساندة المستشفيات في ظل الاشتباكات التي تشهدها المدينة منذ فجر اليوم الأحد.

ودعا وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين بالمنطقة إلى رفع مستوى الجهوزية القصوى، لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، وتسخير الأقسام العلاجية لـ«الاستجابة للوضع بمدينة غريان».

مستشفى غريان يستدعي كامل قوته الطبية

ودعت مستشفى غريان المركزي التعليمي جميع العاملين والعناصر الطبية والطبية المساعدة إلى الحضور، في ظل الاشتباكات التي يشهدها وسط المدينة منذ فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع مصورة اشتباكات مسلحة بين الكتيبة «111» بقيادة عادل دعاب و«جهاز الدعم والاستقرار»، دامت ساعات.

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وأدت الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى مقتل اثنين وإصابة أربعة بجروح، وفق وكالة الأنباء الليبية التي نشرت مقطع فيديو يُظهر نيرانا مشتعلة وأدخنة تتصاعد من مواقع الاشتباكات.

من جهتها، دعت إدارة جامعة غريان جميع منتسبيها إلى عدم الوجود في مقار الجامعة، وإيقاف الامتحانات والعمل حتى تحسن الوضع.