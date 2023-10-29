مستشفى غريان يدعو جميع الأطباء للحضور في ظل الاشتباكات المسلحة بوسط المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مستشفى غريان المركزي التعليمي جميع العاملين والعناصر الطبية والطبية المساعدة إلى الحضور، في ظل الاشتباكات التي يشهدها وسط المدينة منذ فجر اليوم الأحد.

ووقعت اشتباكات فجر اليوم في مدينة غريان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة أربعة بجروح، وفق وكالة الأنباء الليبية التي نشرت مقطع فيديو يظهر نيرانًا مشتعلة وأدخنة تتصاعد من مواقع الاشتباكات.

من جانبها، منحت دعت إدارة جامعة غريان جميع منتسبيها إلى عدم التواجد في مقار الجامعة إايقاف الامتحانات والعمل، حتى توقف الاشتباكات .

ما سبب الاشتباكات في غريان؟

وأوضح ناشطون وصفحات تغطي أخبار مدينة غريان على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الاشتباكات اندلعت بعد دخول قوات تتبع عادل دعاب المدينة، وسيطرتها على مقر جهاز الدعم والاستقرار».

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وأضافوا أن «دعاب هو الذي قاد المجموعة المسلحة المساندة لقوات القيادة العامة للسيطرة على غريان بداية ما عرف بحرب العاصمة العام 2019، قبل أن تخرجها من المدينة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني أنذاك».