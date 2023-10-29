اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) بوقوع اشتباكات فجر اليوم الأحد في مدينة غريان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذ نشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر نيرانًا مشتعلة وأدخنة تتصاعد من مواقع الاشتباكات.

وقال مدير عام مستشفى غريان المركزي التعليمي خالد زويط، في تصريحات إلى قناة «ليبيا بانوراما»، إن المستشفى استقبل قتيلين وجريحين جراء الاشتباكات المسلحة صباح اليوم.

جامعة غريان تدعو منتسبيها لعدم التواجد اليوم

وذكرت القناة عبر حسابها بموقع «فيسبوك» أن جامعة غريان طالبت جميع منتسبيها بعدم الوجود في مقراتها بسبب الاشتباكات الدائرة وسط المدينة.

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وأوضح ناشطون وصفحات تغطي أخبار مدينة غريان على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قائد مجموعة (فجر ليبيا) عادل دعاب، السيطرة على المدينة بعد عودته إليها».