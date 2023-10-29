قادة ميدانيون من غريان: ما يحدث في المدينة شأن داخلي ونرفض تدخل أطراف خارجية فيه

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر عدد من القادة الميدانيين في غريان أن «ما يحدث في المدينة شأن داخلي»، معلنين أنهم لن يسمحوا «بتدخل أي أطراف خارجية فيه»، وذلك بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة صباح اليوم الأحد.

وتسببت الاشتباكات التي جرت وسط مدينة غريان بين مسلحين تابعين لـ«جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، في مقتل شخص وإصابة آخرين بحسب مصادر محلية، قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة.

إعلان النفير في غريان

وأكد عدد من القيادات في مدينة غريان في تسجيل مصور جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم القائد الميداني عادل دعاب، وآمر القوة الأمنية المشتركة بالمدينة عبدالخالق الدائخ أنهم سيتصدون «لكل من تسول له نفسه أن يتعرض لمؤسسات الدولة في المدينة».

وأشار هؤلاء القادة إلى أن «هناك من يحاول استغلال الأحداث لتصفية حسابات شخصية»، لافتين إلى أنهم يراقبون التطورات الحاصلة على الأرض، معلنين «حالة النفير والجاهزية التامة لكافة مكونات المدينة».

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وطالب القادة جميع الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، وإنهاء جميع العمليات العسكرية، كما طالبوا «رئيس الحكومة بتكليف الجهات الأمنية والشرطية بالقيام بواجباتها داخل المدينة على أكمل الوجه»، مؤكدين دعمهم «التام للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية»، داعين كذلك «جميع الفاعلين بالمدينة لحلحلة جميع الخلافات ولم شملها».

وفي وقت سابق اليوم، عاد الهدوء إلى مدينة غريان بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة في الصباح بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، فيما لم تصدر الجهات الحكومية أي بيان بشأن الوضع في المدينة.

أسباب اشتباكات غريان

وأفادت مصادر محلية موثوقة فضَّلت التحفظ عن ذكر أسمائها لأسباب أمنية «بوابة الوسط»، بأن أسباب ما جرى ترجع إلى صراع نفوذ في المدينة بين جهاز «دعم الاستقرار» التابع لـ«الوحدة الوطنية الموقتة» بإمرة عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» و«القوة الأمنية المشتركة» بإمرة عبدالخالق الدائخ، بعد أن شعر الأخير بتزايد قوة الأول وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة تتبع المدعو عادل دعاب الذي دخلت قوته مدينة غريان، وسيطرت عليها لتفتح الطريق أمام القوات التابعة للقيادة العامة، في بداية ما عُرف بحرب العاصمة العام 2019، قبل إخراجه منها من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني آنذاك، وفراره شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن «القوة الأمنية المشتركة» تمكنت من السيطرة على المراكز الحكومية في غريان، بينها مبنى البلدية، ومقر جهاز الدعم والاستقرار، ولواء غريان، فيما انسحبت القوة الأخرى خارج المدينة، بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.