تركيب برجي كهرباء تحت مسار خط «زلطن - العسة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تركيب برجين جديدين تحت مسار خط نقل الطاقة زلطن - العسة جهد «30 ك.ف» كانا قد تضررا نتيجة عاصفة قوية شهدتها المنطقة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الفرق الفنية بالشركة الوطنية للتنمية ركبت البرجين وسحبت الأسلاك وأرجعت خط زلطن - العسة إلى وضعه الطبيعي، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.

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وخلال صيانة وتركيب البرجين جرى تغذية خط زلطن- العسة عن طريق مصدر بديل كحل موقت عبر تركيب أعمدة خشبية.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شركة الكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المدن والمناطق السكنية قبل الدخول في الذروة الشتوية.

من أعمال تركيب برجي كهرباء تحت مسار خط «زلطن - العسة»، 26 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب برجي كهرباء تحت مسار خط «زلطن - العسة»، 26 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)