«الكهرباء»: تركيب عوازل جديدة لـ6 أبراج على دائرة «أجدابيا - جالو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، استبدال عوازل قديمة ومتهالكة لنقل الطاقة بأخرى جديدة لستة أبراج على دائرة «أجدابيا - جالو» جهد «220 ك.ف».

ونفذت الأعمال شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود شركة الكهرباء لصيانة خطوط نقل الطاقة في عدد من المناطق وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمراريتها بكفاءة.

«الكهرباء»: تركيب عوازل جديدة لـ6 أبراج على دائرة «أجدابيا - جالو»، 25 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

«الكهرباء»: تركيب عوازل جديدة لـ6 أبراج على دائرة «أجدابيا - جالو»، 25 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)