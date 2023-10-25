ضبط متهمين بترويج المخدرات في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط متهمين بترويج المخدرات في ترهونة.

وتمكن أعضاء التحري والقبض بفرع الجهاز في ترهونة من ضبط شخصين يروجان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبحوزتهما عدد من أقراص الهلوسة وقطع يشتبه في كونها من مخدر «الحشيش»، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

ضبط 3 متهمين بالترويج لحبوب الهلوسة في طرابلس

ضبط شخص بحوزته 95 قرصًا من حبوب الهلوسة في طرابلس

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الاثنين من حيث الاختصاص وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.