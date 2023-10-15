ضبط شخص بحوزته 95 قرصًا من حبوب الهلوسة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحري والقبض التابعين لمكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص في حالة تلبس بحوزته 95 قرصًا من حبوب الهلوسة بمنطقة قرجي في طرابلس.

وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن المتهم مواطن «يمتهن ترويج أقراص الهلوسة بمنطقة قرجي»، موضحًا أنه ألقي القبض عليه «من خلال كمين محكم بعملية البيع والشراء معه وجرى ضبطه متلبسًا وبحوزته 95 قرصًا من نوع (XTC)».

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وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص حيال المتهم وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على تتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤشرات العقلية)