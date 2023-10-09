الجمارك تضبط شخصين أفريقيين لترويج أقراص هلوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الإثنين، ضبط شخصين أفريقيين بطرابلس بتهمة ترويج أقراص هلوسة.

وأوضحت المصلحة في بيان أن أعضاء وحدة التحري بن عاشور التابعين لقسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع للإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات تمكنوا من ضبط المتهمين وبحوزتهما عشرة أقراص «ترامادول» و17 قرص «لامريكا».

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