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ضبط متهمين بالإتجار في المخدرات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 03:06 مساء
ضبط متهمين بالإتجار في المخدرات بطرابلس
مخدرات مضبوطة مع متهمين في العاصمة طرابلس، 11 أكتوبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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 أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم الأربعاء القبض على شخصين يتاجران بالمواد المخدرة بمنطقة الحي الإسلامي بوسط العاصمة طرابلس. 

مضبوطات جهاز مكافحة المخدرات
وذكر الجهاز في بيان أن المتهمين ليبيان وجرى ضبطهما وبحوزتهما 26 قطعة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، و7 أقراص من الأقراص المخدرة. واتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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ومنذ يومين، أعلن الجهاز ضبط تاجر مخدرات في منطقة أبوسليم. وأوقف أفراد الجهاز المتهم بعد الإيقاع به خلال إحدى عملياته الإجرامية في حي ناصر، وعثر رجال الأمن على 96 قرصا مخدرا مع المتهم، واتُخذت معه الإجراءات القانونية ثم أُحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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