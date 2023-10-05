ضبط وإتلاف 15 مليون قرص مخدر في ميناء بنغازي (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز جمرك ميناء بنغازي، مساء الأربعاء، ضبط وإتلاف حاوية شحن تحتوي على 15 مليون قرص مخدر (ليريكا).

ووردت معلومات إلى مركز الجمرك تفيد بوجود شحنة مشتبه بها، ليقوم بالتحفظ عليها وإبلاغ النائب العام بالخصوص، الذي كلف بدوره عضوا من النيابة لحضور عملية التفتيش، وفق بيان صادر عن المركز.

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وجرى فتح الحاوية ليتبين احتوائها على 15 مليون قرص مخدر، ليتقرر بعدها تحريز الشحنة ومن ثم إتلافها تحت إشراف مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء عادل العوامي، بحضور قوات تعزيزية من «اللواء طارق بن زياد المعزز»، وفق البيان.

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)

شحنة أقراص مخدرة مضبوطة في ميناء بنغازي، 4 أكتوبر 2023. (جمرك ميناء بنغازي)