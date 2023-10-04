ضبط شاب بحوزته 8800 قرص مخدر في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شاب بحوزته 8800 قرص مخدر في كمين أعدّ له بعد ورود معلومات بشأنه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي وبمساندة أعضاء قوة فرض القانون التابعين للمديرية تمكنوا «من ضبط المدعو (هـ خ م) يبلغ من العمر 26 سنة ليبي الجنسية بعد ورود معلومات مفادها قيام المذكور بشراء كمية من الحبوب المخدرة ينوي بيعها والمتاجرة بها».

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وأكدت المديرية أنه جرى «إعداد كمين للمشتبه به وضبطه وبحوزته 8800 قرص من مخدر نوع (ابتريل)»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالة القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.